Blumberg So vermeiden Familien Stress zum Fest

Heike Schempp weiß: Alles, was mit Pubertät zu tun hat, ist eine Herausforderung für die ganze Familie. Im Prinzip geht es immer um Loslösungsprozesse, Selbstbestimmung und Eigenständigkeit.

Wie können betroffene Familien mit der angespannten Situation umgehen? Heike Schempp hält es für wichtig, wenn alle Beteiligten in der Familie, Kinder, Eltern und Großeltern, einfach ihre Erwartungen und Bedürfnisse aussprechen und klären, was möglich ist. Eines sei dabei klar, macht sie deutlich: Da seien Regeln und Absprachen hilfreich. Wenn dies gelinge, erhöhe sich die Möglichkeit, dass alle gemeinsam an Weihnachten zufrieden sein könnten. Heike Schempp selbst verbringt Weihnachten mit ihrer Familie und nimmt sich eine freie, besinnliche Zeit.