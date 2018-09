Blumberg Sieben Neue stärken das Kollegium

Zurückkommen wird auch Cilly Nakowitsch-Scherer aus dem Sabbatjahr. Was auf den ersten Blick komfortabel aussieht, sei nötig, um bereits feststehende Abgänge zu kompensieren, erklärte der Rektor. So seien zwei Kolleginnen schwanger und würden gegen Jahresende in Mutterschutz gehen. Außerdem könne eine Kollegin aus persönlichen Gründen nur ein vermindertes Deputat unterrichten. Und mit Dieter Speer gehe am 31. November ein langjähriger Kollege in den Ruhestand.