Blumberg Seit 22 Jahren Narrenrat

1996 wurden die Bergli-Hexen zum Organsieren der Fastnacht verdonnert. "Ich war damals der Vorsitzende der Bergli-Hexen, also war ich in erster Linie betroffen und ich fand es überhaupt nicht gut, dass das an den Hexen hängen blieb", erzählt Maier, der einer der drei noch aktiven Gründungsmitglieder ist. Irgendwie fanden sich dann 13 Personen, die sich als Narrenrat zusammenschlossen. "Wir waren ein bunt zusammengewürfelter Haufen."

Sie nannten sich bewusst "Narrenrat" und nicht "Elferrat", weil damit die Anzahl der Mitglieder unabhängig wurde. Aber bevor sie miteinander Fastnacht machten, organisierten sie ein "Kinderfest", damit sie die Kleidung für die Fastnacht 1997 anschaffen konnten.

Das Wahrzeichen der Riedböhringer Narrenräte war der Baumstamm mit den Sätteln. Damit beteiligten sie sich sitzend, und von einem Traktor gezogen, an den Umzügen und läuteten – vom Baumstamm aus – am 11.11. die Fastnacht ein. Das alles ist Geschichte.

Der Vorsitzende Daniel Schmid, dem der Schalk im Nacken sitzt, meint dazu grinsend: "Aufgrund der Bürokratie, Versicherung und katastrophaler politischer Zustände ist die Betriebserlaubnis erloschen." Und er fügt augenzwinkernd hinzu: "Schieben oder ziehen ginge. Wir suchen noch Zugpferde!"

An Fastnacht organisieren die Narrenräte das Narrenbaumstellen, den Hemdglonkerumzug, die Kinderfasnet und beteiligen sich an den Programmabenden.

Jedes Jahr veranstalten sie ihr Schätzspiel, bei dem der schlechteste Tipp den Narrenbaum gewinnt. Auch dabei ist die Truppe immer sehr kreativ, und so erinnern sich die Narrenräte gerne an das "Wurstsalatessen" und das "Baumstammziehen um den Staufen". Die stets gut gelaunten Narrenräte fiebern dem Jubiläum entgegen und würden sich sehr freuen, wenn viele mit ihnen diesen Anlass feiern.