Blumberg Segschwänzle-Tour bietet Freizeitspaß auf zwei Rädern

Für ihn haben besonders die Türkei, Ägypten oder Tunesien an Attraktivität verloren. "Hierbei ging die Nachfrage deutlich zurück," macht er dafür die politische Lage oder Sicherheitsgründe verantwortlich. 92 Prozent aller Reisen werden noch im Reisebüro direkt gebucht. "Der Kunde sucht mit dem direkten Kontakt die persönliche Beratung," stellt Strecker ein konstantes Vertrauen fest. Mit seinen Segway-Touren baute sich Reinhold Strecker mit seiner Firma SeWaTo seit nun zehn Jahren ein zweites Standbein auf. Mit inzwischen zwölf Gästeführern bietet er aktuell elf verschiedene Routen an. Die selektiven Strecken rund um die Region Blumberg und auch am Bodensee stoßen auf ein großes Interesse. In der Regel sind die unterschiedlichen Gruppen zehn bis 15 Teilnehmer stark. Nach kurzer, aber intensiver Einweisung kann dann das Abenteuer von den drei Standorten Blumberg, Radolfzell oder Hagnau beginnen. Einmalig ist auch die Erlebniskombination Dampfzugfahrt.