Blumberg Segelflieger zeigen Künste am Himmel

Blumberg. Insgesamt 14 Teams haben in diesem Jahr wieder ihre Kunstflugfertigkeiten am Himmel über Blumberg gemessen und wurden von einer dreiköpfigen Jury bewertet, die bei dem herrlichen Spätsommerwetter eine schwierige Aufgabe zu meistern hatte. Am Ende ging das Team Martin Krämer und Daniel Schilling als Sieger hervor. Sie erhielten aus den Händen von Barbara Gerkhardt und Margit Kopisch Urkunde und Wanderpokal.

Die Plätze zwei und drei belegten die Teams Stefan Zistler mit Wiebke und Felix Fleischhauer mit der Co-Pilotin Ines Fußenegger. Seit dem Ableben des langjährigen Vereinskassierers Walter Kopisch wurde der Wettbewerb nach diesem verdienten Mann benannt. Der Wettbewerb bestand auch dieses Jahr aus Teams aus ganz Deutschland, der Tschechei und der Schweiz. Martin Eibicht vom Luftsportverein Blumberg und Barbara Gerkhardt, die zweite Vorsitzende des Fördervereins für Segelkunstflug, haben den Wettbewerb einmal mehr organisiert und wurden von vielen Helfern unterstützt. Blumberger Verantwortliche wie der Vorsitzende Detlef Greitmann und sein Stellvertreter sowie Alexander Geißer, waren mit der Logistik beschäftigt. Die Teilnehmer am Wettkampf wollen im nächsten Jahr wieder dabei sein.