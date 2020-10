Blumberg Sechs Mitarbeiter von Fleischhersteller Schwarzwaldhof mit Coronavirus infiziert

Mann war Besucher von Feier

Die Werksleitung des Schwarzwaldhofs hatte am Montag umgehend reagiert. "Die Beschäftigten im näheren Umfeld haben wir am Montag sofort nach Hause geschickt", erklärt Göhring, und betonte, sie gingen die Situation pro-aktiv an. Das weitere Vorgehen im Betrieb erfolge in enger Abstimmung mit dem Gesundheitsamt im Schwarzwald-Baar-Kreis, das sie von Anfang an eingeschaltet hätten.

Schon zu Beginn der Corona-Pandemie hätten sie ein Hygiene-Konzept erstellt. Die Arbeitsplätze hätten sie getrennt, im ganzen Betrieb gelte Mundschutz-Pflicht außer in der Kantine, dort hätten sie die Abstände zwischen Tischen vergrößert und die Bestuhlung so geändert, dass sich niemand mehr direkt gegenübersitze.

Im Moment würden die Schnittmengen zwischen Arbeitsplatz und Wohnort geklärt, "wir wollen einen flächendeckenden Schnelltest", so Göhring.

Der Schwarzwaldhof zählt zu den bekannten Fleisch- und Wurstwarenherstellern in der Region und hat rund 300 Beschäftigte.

Infizierte Mitarbeiter isoliert

Bereichsleiter Göhring hatte neben dem Gesundheitsamt auch Bürgermeister Markus Keller gleich am Montag informiert. Der Bürgermeister schätzt die Situation so ein: "Der Schwarzwaldhof hat in vorbildlicherweise Weise reagiert."

Wenn sich ein Schnelltest als positiv erweise, gebe es gleich den aussagekräftigeren PCR-Test.

Alle Infizierten, so erklärte Keller am Donnerstag, "erhalten heute noch ein Informationsblatt mit den Angaben, was häusliche Quarantäne bedeutet." Sprich, was sie tun dürfen und was nicht, und insbesondere auch wie sie sich im Kreis ihrer Familie zu verhalten haben.

Jochen Früh, Leiter des Gesundheitsamtes, sagte auf Anfrage: "Der Schwarzwaldhof, die Stadt Blumberg und das Gesundheitsamt stehen im engen Austausch. Bislang wurden die infizierten Mitarbeiter isoliert und deren Kontaktpersonen ermittelt. Zudem werden alle weiteren Mitarbeiter durch einen Betriebsmediziner getestet."

Fünf der sechs positiv getesteten Mitarbeiter des Schwarzwaldhofs leben auf Blumberger Gemarkung. Dadurch erhöht sich die Zahl aller positiven Fälle in Blumberg seit Beginn der Pandemie auf 53, von denen 48 wieder gesund sind. In Blumberg hatte es ab Mitte März nach einer Skiausfahrt nach Ischgl einen raschen Anstieg an bestätigten Coronafällen gegeben, als Hotspot erwies sich Riedböhringen, für das Bürgermeister Markus Keller mit dem Gesundheitsamt eine zweiwöchige Ausgangssperre verhängte. Mitte Juni war Blumberg bei 44 geheilten Fällen coronafrei. Seither gab es bis Ende voriger Woche vier weitere Fälle.