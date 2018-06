Blumberg (hon). Der Schwarzwald-Baar-Kreis hat das Mietverhältnis mit dem Schweizer Hof in Zollhaus zum 30. Juni beendet. Dort wohnen bereits keine Asylbewerber mehr, in Spitzenzeiten jedoch bis zu 80. Das Miteinander in der Gemeinschaftsunterkunft sei stimmig gewesen, teilt das Landratsamt auf Nachfrage dieser Zeitung mit. Der Behörde lägen auch keine Erkenntnisse über Probleme mit Anwohnern vor. Bevor die ersten Flüchtlinge in den Schweizer Hof einzogen, stellten sich Blumbergs Bürgermeister Markus Keller und Landrat Sven Hinterseh den Fragen der Nachbarn.