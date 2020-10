Blumberg Schwarzwaldhof: Infektionsgefahr eingegrenzt

Ausgangssperre in Riedböhringen hatte sich bewährt

Ist noch einmal eine Ausgangssperre zu befürchten wie sie Mitte März für Riedböhringen verordnet wurde? Hier sieht Bürgermeister Keller keinen Anlass. "Eine Ausgangssperre steht im Moment überhaupt nicht zur Diskussion." Keller erläuterte die Situation: "In Riedböhringen hatten wir 28 Fälle bei rund 1000 Einwohnern, das war eine ganz andere Dimension, das waren damals rund 15 Prozent aller Fälle im Schwarzwald-Baar-Kreis, da gab es für uns und das Gesundheitsamt keine Alternative." Dass sich dies bewährt habe, zeige sich daran, dass es in Riedböhringen seither keinen einzigen weiteren bestätigten Corona-Fall mehr gab.

Wurden und werden in dem Unternehmen die Vorschriften eingehalten? Dies muss ganz klar mit Ja beantwortet werden. Das Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis teilte dazu auf Anfrage mit: "Unser Gesundheitsamt steht bereits seit Beginn der Corona-Pandemie mit dem Schwarzwaldhof in Blumberg in regelmäßigem Austausch. Der Schwarzwaldhof hat für seine Arbeitsabläufe sehr früh Hygienekonzepte erarbeitet. Diese wurden mit unserem Gesundheitsamt und der Corona-Verordnung abgestimmt. Aufgrund der aktuellen Lage wurde die Situation durch unser Gesundheitsamt nochmals vor Ort in Augenschein genommen. Die Zusammenarbeit zwischen der Stadt Blumberg, dem Schwarzwaldhof und dem Gesundheitsamt ist sehr gut." Als Lebensmittelhersteller gab es schon grundsätzlich ein Hygiene-Konzept, das unter anderem beinhaltete, dass die Beschäftigten in bestimmten Produktionsbereichen Masken tragen. Nach Ausbruch der Corona-Pandemie wurde das Hygiene-Konzept an die Situation angepasst. So wird unter anderem bei jedem Beschäftigten und bei jedem Besucher, der das Unternehmen betritt, die Körpertemperatur gemessen. Im ganzen Unternehmen gilt mit Ausnahme der Kantine Maskenpflicht.

Blumberg war im Frühjahr der erste Corona-Hotspot im Schwarzwald-Baar-Kreis. Nach einer Skiausfahrt mit dem Bus nach Ischgl verhängte die Stadt in Absprache mit dem Gesundheitsamt Mitte März für Riedböhringen eine zweiwöchige Ausgangssperre, dort waren 28 der rund 1000 Bewohner positiv auf Corona getestet worden. Unmittelbar nach der Bestätigung des ersten Coronafalls am Sonntag, 15. März, hatte Bürgermeister Markus Keller in Absprache mit den Trägern die Kindergärten und Schulen am Montag, 16. März, schließen lassen, einen Tag früher als von der Landesregierung in Stuttgart verordnet.