Blumberg Schwarze Rauchsäule über der B 314

Stühlingen. Der Lastzug war gegen 5.45 Uhr in Richtung Waldshut-Tiengen unterwegs, als der 58 Jahre alte Fahrer nach Mitteilung der Polizei plötzlich das Aufleuchten sämtlicher Kontrollleuchten am Armaturenbrett wahrnahm. Er hielt an und sah, als er ausgestiegen war, ein Feuer am hinteren Rad seines Anhängers. Mit einem Feuerlöscher versuchte er, den Brand einzudämmen, was nicht gelang.

Das Feuer breitete sich über den Anhängerboden auf die gesamte Ladung aus. Der Anhänger war mit beschichteten Styroporplatten und Bitumenbahnen beladen. Zusammen mit einem anderen Fahrer koppelte er den Anhänger ab und brachte noch einen befestigen Stapler in Sicherheit, bevor der Anhänger komplett in lammen stand. Eine dicke schwarze Rauchwolke zog in Richtung Eberfingen.

Die Feuerwehr löschte den Brand mit Schaum, verhinderte jedoch ein komplettes Ausbrennen des Anhängers nicht mehr verhindern. Der Fahrer und sein Helfer kamen zur ambulanten Versorgung in ein Krankenhaus, da sie eine größere Menge Rauchgas eingeatmet hatten. Die Schadenshöhe liegt im deutlichen fünfstelligen Bereich. Eine technische Ursache wird vermutet.