Blumberg Schulsprecher nehmen ihre Arbeit auf

Die Amtszeit der beiden Verbindungslehrer beginnt immer ein Jahr versetzt, so dass bei der Wahl in jedem neuen Schuljahr auf jeden Fall noch einer der beiden bisherigen Lehrer im Amt bleibt und so die Kontinuität gewahrt bleibt.

Bereits auf ihrer ersten Sitzung legten sich die Schülervertreter auf einige künftige Aktionen fest, die in der Realschule über die Bühne gehen sollen.

So sind Aktionen am Valentinstag und am Nikolaustag vorgesehen, ebenfalls ein Fußballturnier, ein Casino-Abend und einige Mottotage. Weitere Vorschläge können im Laufe des Schuljahrs gemacht werden, Ansprechpartner sind die neu gewählten Schulsprecher.

Reaktion auf die Wahl

Der Schulleiter Egon Bäurer gratulierte den Gewählten und wünschte allen eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit dem Lehrerkollegium und den 470 Schülern. Die Realschule ist zahlenmäßig zugleich die größte Blumberger Bildungseinrichtung.