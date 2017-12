Blumberg Schulen im Fokus der Investitionen

■ Schulen: Der größte Brocken sind 355 000 Euro für die Sanierung des Dachs und der Fassade der Grundschule Fützen, unter "Schulcampus" stehen 150 000 Euro für die Planung des Sanierungskonzepts der Schulen. 80 2000 Euro sollen in die Scheffelschule fließen, die trotz des geplanten Umzugs an den Eichberg in Stand gehalten werden muss. Davon allein 40 000 Euro für die Installation eines Schulgongs/Feueralarm. Darunter falle auch eine Beleuchtung für die dunklen Ecken im Außenbereich, erfuhr Stadtrat Matthias Fischer, der an der Schule unterrichtet, auf Nachfrage.

Für 47 500 Euro wird die Realschule gerichtet, darunter sind 12 000 Euro für einen Austausch der Rauchmelder sowie 10 000 Euro für die Estrichsanierung in zwei Klassenzimmern, die bei der Generalsanierung nicht berücksichtigt wurden, wie Stadtbaumeister Uwe Veit erklärte. 25 000 Euro erhält die Schule 16 PCs samt Installation. Auch die Weiherdammschule, die wie die Scheffelschule künftig an den Eichberg in den geplanten Schulcampus soll, wird so lange instand gehalten, dort fließen 17 000 Euro unter anderem in einen Austausch der Gasbrenner, Malerarbeiten im Klassenzimmer, eine Aktualisierung des Flucht- und Rettungswegeplans sowie in einen Multifunktionsdrucker.

■ Kindergärten: 103 500 Euro stehen für die drei städtischen Kindergärten Sophie Scholl, Epfenhofen und Hondingen, größter Brocken sind 52 000 Euro für den Austausch der Heizanlage im Kindergarten Hondingen. Die Zuschüsse für die konfessionellen Kindergärten hat der Gemeinderat bereits kürzlich weitgehend bewilligt.

■Panoramabad: Vorgesehen sind rund 400 000 Euro, davon 325 000 Euro für die Sanierung des Planschbeckens. Dieser Posten habe sie eingeholt, erklärte Bürgermeister Markus Keller, sie hätten ursprünglich gedacht, das Becken halte noch fünf bis sechs Jahre. Doch dieses Jahr hätten sie dort einen massiven Wasserverlust gehabt. Das Wort Sanierung bedeute in diesem Fall einen Neubau.

Nach der Information über die Schwerpunkte wird als nächstes der Haushaltsentwurf in den Gemeinderat eingebracht. Nach einer weiteren Sitzung, in der die Stadträte fragen, haben die Fraktionen gemäß einem CDU-Antrag vier Wochen Zeit zur internen Beratung. Dann beginnt die Haushaltsberatung, danach Verabschiedung. Danach können unter anderem die Aufträge für die Kanalsanierung von der Hauptstraße zur Firma Rewa ausgeschrieben werden.