Blumberg Schule: Jetzt geht es wieder richtig los

Blumberg (blu). Die Termine für die Einschulungen an den Blumberger Schulen sind wie folgt: Die Einschulungsfeier der fünften Klassen der Realschule ist am heutigen Montag, 10. September, um 15.30 Uhr in der Realschulsporthalle. Für die Fünftklässler der Grund- und Werkrealschule Eichberg beginnt der Unterricht am Dienstag, 11. September, um 9 Uhr. Die neuen Erstklässler der Grund- und Werkrealschule beginnen am Freitag, 14. September, um 8.30 Uhr. Die Erstklässler an der Weiherdammschule beginnen am heutigen Montag um 8.25 Uhr. An der Frobenius-Thomsin-Grundschule Riedöschingen ist die Einschulung der Schulanfänger am Freitag, 14. September, um 10.20 Uhr. An der Grundschule Riedböhringen ist die Einschulung der Schulanfänger am Samstag, 15. September, um 9.30 Uhr, an der Grundschule Fützen findet die Einschulung der Erstklässler am Samstag, 15. September, um 11 Uhr statt.