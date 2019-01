Blumberg Schulcampus geht in die heiße Phase

Blumberg (blu). Nichtöffentlich verhandelt der Sonderausschuss Schulcampus mit Planungsbüros. Dabei soll der Ausschuss Planungsleistungen für alle betroffenen Gewerke vergeben, sagte Hauptamtsleiterin Nicole Schautzgy auf Anfrage dieser Zeitung: für die technische Ausrüstung im Elektrobereich, für die technische Ausrüstung der Heizung sowie für die Architektenleistung.

Im Ausschuss sind neben Bürgermeister Markus Keller und Vertretern von Kämmerei, Stadtbauamt und Hauptamt auch zehn Mitglieder des Gemeinderats. Der Sonderausschuss, der Aufträge für bis 500 000 Euro vergeben kann, wurde laut Bürgermeister Markus Keller ins Leben gerufen, um das Vorhaben zu beschleunigen. So soll der Ausschuss die Planungsleistungen noch diese Woche vergeben, weil der Gemeinderat das nächste Mal am 31. Januar tagt. Keller geht davon aus, bald erste Entwürfe und einen Umsetzungsplan zu erhalten, wie er am Samstag beim Neujahrsempfang erklärt hat.

Mit geschätzten zehn bis 20 Millionen Euro ist der Schulcampus das größte Vorhaben der Eichbergstadt in den nächsten Jahren.