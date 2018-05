Blumberg Schüler versuchen sich als Künstler

Die ehemalige Rektorin Waltraud Bader entführte die Kinder in die Römerzeit. Sie erfuhren Geschichtliches vom Römischen Reich, wie die Römer damals lebten, wie ein Römerbad funktionierte bis hin zu den römischen Zahlen. Jedes Kind gestaltete mit Mosaiksteinen sein eigenes Mosaikbild.

Ernährung war das Thema von Lehrerin Katharina Walber. Die kleinen Forscher untersuchten Lebensmittel. Mit Pipetten und Jodlösung untersuchten sie Essbares auf Stärke. Natürlich durfte Backen und Kochen nicht fehlen. Am Ende gab es frische Scones mit Kräuterquark, Gemüsesticks und Obstigel.

Das sportliche Angebot übernahmen die örtlichen Vereine. Manfred Bausch und Ferdinand Hettich vom VfL boten an zwei Tagen Fußball auf dem Sportplatz an, an denen es sogar einen Pokal zu gewinnen gab. Den dritten Tag übernahm Clemens Ehrich vom TTC und begeisterte die Interessierten für das Spiel an der grünen Platte.