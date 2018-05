Blumberg Schornstein als "Wahrzeichen"

Blumberg (blu). Für den nächsten Bauabschnitt mit neun Millionen Euro für Versand und Verpackung wurde bereits der Bauantrag gestellt, sagte Andreas Göhring, einer der beiden Bereichsleiter neben Andreas Pöschel. In eineinhalb Jahren, so Göhring, könne man für den Neubau Richtfest feiern.

Die Firmenspitze, leitende Kollegen, Vertreter beteiligter Firmen und der Stadt sowie Mitarbeiter verfolgten die Fertigstellung im östlichen Firmenbereich und am Kreisverkehr: Zwei Kräne hievten einen 32 Meter hohen Kamin an Ort und Stelle, die Metallschicht glitzerte in der Frühlingssonne.

Die Anlieferung auf einem Tieflader war nachts aus der Nähe von Ansbach über die Autobahn erfolgt, ab Bad Dürrheim über die B 27 und dann über die Waldshuter Straße. Diese war dafür eigens im Abschnitt nach der Firma Teubert bis zum Kreisel beim Schwarzwaldhof ab Montag 20 Uhr gesperrt.