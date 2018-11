Blumberg Schnecken sind gut aufgestellt

Blumberg-Epfenhofen. Cornelia Rösch-Hewer und Dominik Rösch mussten kleine Prüfungen bestehen, um dann feierlich als Schnecken aufgenommen zu werden. Unter anderem mussten sie "Schneckenschleim" schlürfen und dann den Narrenmarsch gurgeln. Das verursachte bei den teilnehmenden Mitgliedern große Heiterkeit. In der Generalversammlung wurde der Vorstand komplett in seinen Ämtern bestätigt (siehe Info). Die Schriftführerin Stefanie Leingruber berichtete von den wichtigsten Ereignissen des zu Ende gehenden Jahres. In der vergangenen närrischen Saison fuhren die Schnecken mit dem Bus zum Umzug nach Ettenheim und nahmen am Nachtumzug in Tengen teil. Der Programmabend hatte unter dem Motto "Habt keine Angst und seid bereit, jetzt beginnt die Geisterzeit" großen Erfolg.

Benjamin Oschwald machte in seinem Kassenbericht deutlich, dass es den Schnecken finanziell gut geht. Daniel Hallaj und Dietmar Preißler prüften die Kasse und lobten die Arbeit des Kassierers. Der Vorstand habe eine hervorragende Arbeit gemacht, betonte Ortsvorsteher Markus Rösch bei der Vorstandsentlastung.

Steffi Leingruber erläuterte das neue Programm. Los geht es am 15. Dezember mit dem Weihnachtsbaumverkauf. Das Nadelgehölz wird am 12. Januar wieder eingesammelt und es folgt die Häsausgabe. Die Schnecken werden an Umzügen in Blumberg, auf der Reichenau und in Schwärzen teilnehmen. Am "Schmotzigen Donnerstag" ist nach dem Umzug ein Feuer mit Stockbrot angedacht.