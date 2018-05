Blumberg Schluchtensteig wird immer beliebter

Blumberg/Waldshut (blu). Der 118 Kilometer lange Premiumwanderweg führt hauptsächlich durch den Landkreis Waldshut, ein besonders reizvolles Stück liegt im Schwarzwald-Baar-Kreis um Blumberg als Etappenort. Es handelt sich um den Abschnitt von der Wutachflühe über Blumberg mit den Schleifenbachwasserfällen und Achdorf, bis der Weg hinter Aselfingen wieder in den Kreis Waldshut mündet. Für die Verantwortlichen Grund genug, den runden Geburtstag zu feiern.

Grandiose Felsenkulisse

Als sich der Landkreis Waldshut an die ersten Planungen für einen neuen Fernwanderweg machte, habe niemand geahnt, dass der Schluchten­steig bereits innerhalb kürzester Zeit zu einem der bekanntesten und erfolgreichsten Wanderrouten in Deutschland zählen würde, heißt es in einer Mitteilung aus dem Landratsamt Waldshut. Der Einladung von Landrat Martin Kistler in den Kursaal St. Blasien zur Festveranstaltung "Zehn Jahre Schluchtensteig" seien viele Projektpartner und Ehrenamtliche gefolgt, die das Tourismusprojekt ermöglicht und zum Erfolg geführt hätten. Begonnen wurde die Veranstaltung mit einer kurzen Wanderung auf dem Schluchtensteig. Als größtes touristisches Kapital des Landkreises sieht Kistler einerseits die grandiose Landschaft des Naturparks, andererseits die vielen leistungsfähigen Beherbergungs- und Gastronomiebetriebe. Sie zu fördern, sei beim Schluchtensteig nach wie vor ein wichtiger Aspekt. Jeder Wandergast gebe im Schnitt etwa 60 Euro pro Tag aus. Jeder Wanderer auf dem Schluchtensteig reise ausschließlich wegen dieses Angebots in die Region, damit werde die gesamte Wertschöpfung dieser Gäste nur durch diesen Fernwanderweg generiert. "Davon profitierten die Beherbergungsbetriebe, Gastronomie, Einzelhandel, Verkehrsunternehmen, Reiseunternehmen und in einem weiteren Schritt auch Arbeitnehmer, Zulieferer und Handwerker", betonte Landrat Kistler.