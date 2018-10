Blumberg Schlachtabfälle neben Mülleimer geschmissen

Auch in der Tüte waren lauter blutige Knochen, die offensichtlich von einer Kleintierschlachtung stammten. Nach Stand der Lage vermutete Tholey sogar, dass der Schlächter oder eine andere Person von den Knochen noch das rohe Fleisch abgeschabt hatte. Tholey, Hausmeister im Sparkassengebäude, meldete das Ganze umgehend der Stadt und erfuhr, der Bauhof werde sich darum kümmern.

Pizza-Kartons im Grünen

Schinkengenießerpad im Visier: Unterdes gibt es auch weiteren Ärger am Schinken-Genießerpfad unterhalb der Ottilienhöhe: An der zweiten Schinkenstation, die der Schwarzwaldhof, der den Genießerpfad installiert hat, errichtete, ist die Kopfstütze einer Wellnessbank abgerissen, auf dem Boden lag am Donnertagmittag noch dort unerlaubt entsorgter Abfall wie Pizza-Kartons und Getränkeschachteln. Passiert sein muss das Ganze in den letzten Tagen. Andreas Pöschel vom Schwarzwaldhof wanderte am 3. Oktober den Sauschwänzleweg, wie er auch heißt, da sei die Liege noch heil gewesen. Es ist bereits die zweite derartige Aktion an dieser Station, entsprechend groß ist der Ärger beim Schwarzwaldhof. Anfang September wurden dort das Dach beschädigt, die Blechverkleidung zum Teil herausgerissen die Infotafel, die vom Dach hing, weggerissen und zwei Holz-Schweine mit Bezug zur Sauschwänzlebahn zerstört. Allein den damaligen Schaden hatte Andreas Pöschel auf circa 2000 Euro geschätzt.