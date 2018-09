Blumberg (bal). Unbekannte haben am vergangenen Wochenende ihrer Zerstörungswut freien Lauf gelassen. In der Nacht von Samstag auf Sonntag, zwischen 23 und 9.30, wurden bei der AOK im Sparkassengebäude und im Feederle-Bau an der Hauptstraße/Ecke Dillinger Straße die Schaufensterscheiben eingeschlagen. Hinweise auf Einbrüche gibt es nicht, hieß es bei der Polizei. Die Höhe des Schadens ist noch nicht bekannt. Der Polizeiposten Blumberg bittet um sachdienliche Hinweise unter Telefon 07702/4 10 66.