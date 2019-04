Blumberg Sauschwänzlebahn startet in neue Saison

Bereits 65 Jahre hat die Lok vom Hersteller Henschel auf dem Buckel, präsentierte sich aber in bestem Zustand. Zufrieden schnaubte sie im Bahnhof in Blumberg-Zollhaus vor sich hin, und wartete geduldig auf die planmäßige Abfahrt um 14.10 Uhr. Bereits zwei Stunden vor Abfahrt fanden sich die ersten Schaulustigen zum Saisonstart des Blumberger Dampfzugs am Bahnsteig ein, es wurden Fotos vor der Lok gemacht, auch ein kleines Rahmenprogramm zum Auftakt war geboten. Die Begrüßungsworte verlasen der stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende Dieter Selig und Geschäftsführer Christian Brinkmann. Rund 96.000 Fahrgäste bilanzierte er für 2018: "Und das immer pünktlich und ohne Probleme mit der Klimaanlage", meinte er mit einem Lächeln in Anspielung an die Deutsche Bahn.

Weiter betonte Brinkmann, dass auch sehr viel Ehrenamt diese Traditionsbahn am Leben erhalte. Nicht zuletzt die Interessengemeinschaft zur Erhaltung der Wutachtalbahn mit ihrem ersten Vorsitzenden Gerhard Scheu, die schon mehrere Hunderttausend Euro zur Unterstützung der Sauschwänzlebahn sponserte. Sie waren es auch in diesem Jahr, die den neuen Kinderspielplatz, der am Samstag offiziell eingeweiht wurde, finanziell unterstützten, sowie die Neugestaltung des Bahnsteiges. Christian Brinkmann freute sich zudem, dass die Bewirtung am Bahnsteig nun auch in Eigenregie durchgeführt werden kann.

Auf der "Sauschwänzlebahn" erleben die Fahrgäste nostalgisches Flair umgeben von wunderschöner Natur. Die Strecke führt 25 Kilometer von Blumberg-Zollhaus nach Weizen über vier Brücken und durch sechs Tunnel – und wieder zurück. Der Weg der Blumberger Museumsbahn ist gesäumt von tollen Blicken in die Täler der Umgebung, in die Wutachflühen, in den Schwarzwald und bei gutem Wetter sogar bis in die Alpen.