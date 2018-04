Blumberg Sauschwänzlebahn bleibt ein Magnet

Markus Keller hofft auf eine tolle Saison. Er lobte ausdrücklich das vorbildliche Engagement der Interessensgemeinschaft zur Erhaltung der Mueumsbahn Wutachtal (IG WTB), die zusammengerechnet bisher 700 000 Euro Spenden sammeln konnte. Geschäftsführer Christian Brinkmann, der auf neun hauptamtliche und 40 bis 50 ehrenamtliche Saisonmitarbeiter zählen kann, begrüßte die Gäste in einer schmucken großherzoglichen Uniform von 1920.

Die Bahn fährt vom 28. April bis 14. Oktober. Fahrtage sind in der Regel von Mittwoch/Donnerstag bis Sonntag. Abfahrt in Zollhaus ist 10.10 Uhr (Ankunft in Weizen 11.06 Uhr, Abfahrt in Weizen 11.40 Uhr, Ankunft Zollhaus 12.30 Uhr); zweite Abfahrt in Zollhaus ist 14.10 Uhr (Ankunft Weizen 15.06 Uhr, Abfahrt um 15.40 Uhr, Ankunft Zollhaus 16.39 Uhr. Neben den regulären Dampf- und Dieselzugfahrten gibt es etliche Sonderthemenfahrten und -aktionen. Einzelheiten und der genaue Fahrplan sind unter dem neugestalteten Internetauftritt www. sau-schwaenzlebahn.de abrufbar.