Blumberg Rund 8,5 Millionen Euro für Großprojekt

Schwarzwald-Baar-Kreis (rod). Was ist das Naturschutzgroßprojekt? Rund zehn Jahre nach den ersten Anstößen wird das bislang in Form eines detaillierten Pflege- und Entwicklungsplans vorbereitete NGP-Projekt nun umgesetzt. In den kommenden zehn Jahren investieren vor allem Bund und Land, aber auch die beiden Landkreise Schwarzwald-Baar und Tuttlingen rund 8,5 Millionen Euro in 17 Fördergebiete mit insgesamt 4289 Hektar Fläche. Erklärtes Ziel ist es, die besondere Biotop-Vielfalt der Baar zu schützen und zu stärken. Das NGP ist bundesweit das 80. Projekt seiner Art seit Einführung dieser Maßnahmen im Jahr 1979. 500 Millionen Euro wurden in den vergangenen knapp 40 Jahren deutschlandweit in diese Vorhaben investiert. In Baden-Württemberg ist es jedoch erst das sechste seiner Art.

Die entsprechende Finanzgrundlage sichert jetzt der offizielle Förderbescheid, der in Achdorf von Rita Schwarzelühr-Sutter, der Parlamentarischen Staatssekretärin im Bundesumweltministerium, an den baden-württembergischen Umweltstaatssekretär Andre Baumann übergeben wurde. Dieser reichte ihn unmittelbar weiter an die Vertreter der beiden involvierten Landkreise, Landrat Sven Hinterseh und Vizelandrat Stefan Helbig.

Die Vorgeschichte