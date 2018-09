Blumberg Rudolf Hewer wird 70 Jahre alt

Blumberg (blu). Ein stadtbekannter Blumberger feiert am Montag, 3. September, seinen 70. Geburtstag: Rudolf Hewer. Er kam 1948 als erstes Kind von Alois und Anita Hewer zur Welt und wuchs mit neun Geschwistern in Blumberg auf. Sein Vater war im städtischen Bauhof tätig. Nach seinem Schulabschluss an der Scheffelschule war er 18 Monate bei der Bundeswehr und erlangte dort unter anderem den Lkw-Führerschein. Nach der Bundeswehr war er einige Jahre als Lastwagenfahrer für die Baufirma Bühler in Hüfingen tätig, die unter anderem am Bau der Autobahn von Stuttgart nach Singen mitgewirkt hat. Es folgte eine Zeit bei der Tuttlinger Firma Aesculap.

Im Jahr 1979 wechselte er zur Karlsruher Versicherung, die dann mit der Württembergischen Versicherung fusionierte und arbeitete dort insgesamt 35 Jahre als Büroleiter, außerdem war er Bezirksdirektor. Zu seinen Hobbys zählt Sport. Schon während der Bundeswehrzeit begann er mit Judo, anschließend engagierte er sich darin beim SV Donaueschingen, 1970 gründete er in Blumberg den Judoverein, wo er bis 1989 auch als Trainer wirkte. Heute ist er Ehrenmitglied des Vereins und gibt auch noch Kurse in Selbstverteidigung.

Selbst stand er oft erfolgreich auf der Matte. So war er unter anderem Bodenseemeister, Schwarzwaldmeister, mehrfach war er auch unter den drei Landesbesten. Am Herzen lag ihm immer der Bezug zu seiner Heimatstadt Blumberg: "Dreimal war ich in Blumberg Sportler des Jahres", berichtete er stolz. Die letzten Jahre war er aktiv bei den Karateka in Blumberg und Donaueschingen aktiv.