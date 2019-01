Blumberg Rote Hände setzen ein klares Zeichen

Blumberg (blu). Ein paar Minuten später kam sie wieder zurück, in der Hand hatte sie unter anderem einen Pinsel und einen Farbtopf. Thorsten erklärte sich gerne bereit, seine rechte Hand für einen Papierabdruck rot bemalen zu lassen, was Meryem sogleich begann. War es doch für einen guten Zweck. Die Neuntklässler sammeln nämlich Handabdrücke für einen guten Zweck, für den Red Hand Day (Rote Hand Tag), wie Meryem erklärt, das sei eine Aktion gegen Kindersoldaten.

Dabei handle es sich um ein internationales Aktionsbündnis, erklärte anschließend Lehrer Cedric Schulze. Weltweit würden 250 000 Kinder als Soldaten missbraucht, am 12. Februar, dem Red Hand Day forderten die Teilnehmer des Aktionsbündnisses weltweit, dass es keine Kindersoldaten mehr geben dürfe. Die Realschüler werden auf dem Schulhof die roten Handabdrücke hochhalten. Dann würden sie die roten Hand-Abdrücke an das Auswärtige Amt weiterleiten.

In der EWG-Stunde hatte Thorsten Frei zunächst über sein Arbeit in Berlin berichtet. Dann hatte er sich den Fragen der Schüler gestellt. Eine Schülerin brachte das Thema Mobbing vor: "Vor einer Woche war Carsten Stahl da, der meinte, die Politik würde nichts gegen Mobbing tun." Thorsten Frei antwortete, Mobbing sei etwas, das man seiner Meinung weniger mit Gesetzen regeln könne, es sei vielmehr ein gesellschaftliches Problem. Und das wiederum sei etwas, "das an jeden einzelnen von uns gerichtet ist." Er wüsste nicht, was man mit konkreten Gestzesänderungen bewirken könne, sagte Frei und wandte sich an die Schülerin: "Hast Du einen Vorschlag?" Die Schülerin dachte kurz nach und versprach dann: "Ich überlege es mir." "Setzen Sie sich auch für ein besseres Mobilfunknetz ein?" Thorsten Frei bejahte die Frage. "Wir brauchen eine gute Glasfaserverkabelung", im Schwarzwald-Baar-Kreis werde deswegen ja viel gebaggert. Das bedeute allerdings auch, "dass wir mehr Mobilfunkmasten brauchen."