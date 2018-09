Blumberg Riskant überholt: 20.000 Euro Schaden

Der 20-Jährige war gegen 21.30 Uhr mit einem Mercedes der E-Klasse von Hüfingen kommend in Richtung Blumberg unterwegs. Trotz einer bestehenden Sperrfläche und einer Geschwindigkeitsbeschränkung überholte der junge Mann zunächst einen Audi, scherte sofort wieder ein, so dass der Überholte abbremsen musste und setzte dann - trotz nun nahendem Gegenverkehr - zum Überholen eines Hyundai vor dem Audi an.

Der entgegenkommende Fahrer eines VW Multivan leitete sofort eine Vollbremsung ein und wich nach rechts in den Grünstreifen aus, um einen Frontalzusammenstoß mit dem überholenden Mercedes zu verhindern. Zeitgleich lenkte der 20-Jährige den Mercedes nach rechts, um dem entgegenkommenden Multivan auszuweichen. Dabei kam es zur seitlichen Berührung zwischen dem Mercedes und dem gerade überholten Hyundai.

In der Folge geriet der Mercedes des 20-Jährigen ins Schleudern, kam nach links von der Fahrbahn ab und blieb beschädigt im Grünstreifen stehen. Verletzt wurde niemand - was laut Polizei aber nur "dem Zufall geschuldet" war.