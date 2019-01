Die Gottesdiener aus Blumbergs Teilort am Kompromißbach ließen das Jahr bei einer geselligen Aktion ausklingen. Am kommenden Wochenende, 5. und 6. Januar, sind sie als Sternsinger in Riedöschingen unterwegs. Zum Jahresende trafen sich die Minis­tranten sowie weitere Kinder aus dem Ortsteil, um sich für ihren Einsatz vorzubereiten. Als Dankeschön für ihren Dienst bei der letzten Sternsinger-Aktion, bei der jeweils Kinder für andere Kinder sammeln, bedankte sich der Ministranten-Betreuer und Pfarrgemeinderat Bertram Sutter bei den Kindern und Jugendlichen mit einer Einladung ins Hallenbad nach Tuttlingen, was bei den jungen Leuten sehr gut ankam. Nach dem Einsatz als Sternsinger sind die Ministranten am darauf folgenden Wochenende am Samstag, 12. Januar, erneut im Dorf unterwegs, um die ausgedienten Weihnachtsbäume einzusammeln. Am Baum kann ein Obolus befestigte werden. Foto: Sutter