Blumberg Riedöschingen verzeichnet Zuwachs

Blumberg-Riedöschingen. So wurden die Asphaltflächen in der Wulte, am Sportplatz Richtung Leipferdingen sowie Richtung Randen saniert, die Bauarbeiten in der Römerstraße beendet, die Verbreiterung der Einfahrt zum Feuerwehrgerätehaus abgeschlossen, ein Gemeinschafts-Urnenfeld angelegt sowie der zweite Bauabschnitt der Friedhofsmauer begonnen, der im Frühjahr mit einem von außen zugänglichen Grüngut-Container zum Abschluss kommt.

Ein besonderer Dank ging an die Landfrauen für die Bepflanzung des Dorfes mit Blumen sowie die Ortsbildpfleger Wilhelm Scheyer, Simon Zeller und Peter Waffenschmidt. Simon Zeller wird künftig auch geschulter Ansprechpartner für das Aufstellen von Verkehrszeichen bei Veranstaltungen sein.

Da der Haushalt erst im Februar beraten wird, nannte Schey in seinem Ausblick für 2018 die Mittelanmeldungen, unter anderem für die Sanierung der Kompromissbachhalle, der Homberger Steige, der Kompromissbachmauer, der Straßen Richtung Kommingen und weiterführend Richtung Leipferdingen sowie für eine Musikanlage für die Einsegnungshalle. Die Straße Schubis soll erst nach erfolgtem Hallenumbau saniert werden, die Verkehrssicherheit ist solange über vorzunehmende Reparaturen sicherzustellen.