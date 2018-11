Die Riedböhringer Buskinder freuen sich über neue Sitzpolster und Kissen in den Wartehäuschen bei den Bushaltestellen des Blumberger Ortsteils. Die Riedböhringer Stricklieseln waren nämlich wieder aktiv und haben mit Wolle ein gemütliches Flair in den Wartehäuschen geschaffen. Vor ein paar Jahren schon haben die fleißigen Strickerinnen rot-braune Polster an der Bushaltestelle in Richtung Blumberg angebracht. Jetzt laden grün melierte Polster und vier Kissen zum Verweilen ein. Die Schüler, die nach Hüfingen und Donaueschingen fahren, haben ganz besonderen Grund zur Freude. Sie hatten bisher in ihrem Warteraum keine Polster und können es sich nun auf blauen Polstern und Kissen bequem machen. Foto: Greif