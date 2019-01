Blumberg Richtige Kolone zwar, aber falsche Straße

Die Kolonne hatte – häufig im Dunkeln – namentlich in der Martin-Reinemann-Straße, in der Hans-Jakob-Straße und in der Jahn-Straße Gehwege und Garageneinfahrten frei geschippt und die Objekte auch fotografiert, was weil Anwohnern den Verdacht geweckt hatte, ob sie womöglich Objekte für Einbrüche ausspionieren wollten.

Die von Polizeipostenführer Thomas Weißhaar genannte Weiherdammstraße gehört nicht zu ihrem Aufgabengebiet. Die dortigen mehrgeschossigen Siedlungshäuser der LEG seien in den Jahren 1990 und 1992 in Eigentümergemeinschaften umgewandelt worden.