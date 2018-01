Blumberg Realschullehrer stehen nun im Halbfinale

Blumberg (blu). In der Zwischenrunde des Hallenfußballturniers des Regierungspräsidiums Freiburg qualifizierten sich die "Blumberg-Brasilianer", wie das Team heißt, für das Halbfinale, teilte Lehrer Lukas Glaser mit. Das Turnier fand in der Eichberg-Sporthalle in Blumberg statt.

In vier Spielen spielten die "Blumberg Brasilianer" je zweimal gegen berufliche Schulen aus Singen und Donaueschingen. Nach einem 1:0-Sieg gegen Donaueschingen, einer Niederlage gegen Singen und einem 1:1 gegen Donaueschingen reichte ein 0:0 gegen die bis dahin nur siegreichen Singener für Platz zwei.

Ziel ist das Finale in Hinterzarten. Für Blumberg spielten Gernot Bechthold, Clemens Bohrer, Cedric Schulze, Lukas Glaser, Julian Körber, Benjamin Rebholz, Tobias Bach, Thomas Schultis und Frank Koch.