Blumberg Realschüler beleidigen sich weniger

Blumberg (blu). Vor einer Woche saßen beide mit allen Realschülern und dem Kollegium in der Blumberger Eichbergsporthalle und hörten Carsten Stahl zu, der als Schüler monatelang gemobbt wurde und vor rund vier Jahren eine bundesweite Kampagne gegen Mobbing und gegen Gewalt gestartet hat.

An der Realschule Blumberg wird – wie an anderen Schulen – auch gemobbt, und Gewalt und Mobbing nehmen zu, das haben Reaktor Egon Bäurer und die Elternbeiratsvorsitzende Petra Wölfle im November in einem Interview mit dieser Zeitung betont. Madeleine Weber und Özkan Arikan indes antworten auf die Frage, ob und was sich in der Woche seit Carsten Stahls Auftritt getan habe, zunächst mit einer Feststellung. Madeleine Weber hat das Gefühl, dass an der Realschule, auch schon bevor Carsten Stahl kam, nicht so viel gemobbt wurde, wie sie es ausdrückt, aber es habe Beleidigungen gegeben. Özkan Arikan formuliert es so: "Das Mobbing hier war nicht wirklich krass."

Hat sich nun an der Realschule etwas getan in der Woche nach Carsten Stahls Vortrag? Özkan hat nicht das Gefühl, dass ein Schüler einen anderen beleidigt. Madeleine sieht sich in der Verantwortung: "Wenn ich jetzt sehen würde, dass sich Kinder beleidigen, würde ich schon dazwischen." Früher hätte sie nicht unbedingt so gehandelt. Özkan ergänzt: "Die jungen Schüler kennen viele Beleidigungen, es ist überraschend, wie viele."