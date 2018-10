Blumberg Rathaus Achdorf wird verkauft

Blumberg-Achdorf (blu). Sie hätten nichtöffentlich und in geheimer Abstimmung beschlossen, das Rathaus in Achdorf zu verkaufen, wenn das neue Feuerwehr- und Vereinshaus fertig ist, teilte Ortsvorsteher Mess mit.

Gottfried Mogel, der zu den rund 20 Zuhörern zählte, hat zum Rathaus einen besonderen Bezug. Als langjähriger früherer Zunftmeister des Narrenvereins "Obertalemer Blindschießer" oblag es ihm, am Schmutzigen Donnerstag den Ortsvorsteher zu entmachten und den Rathausschlüssel zu übernehmen. Das Rathaus kennt der 52-jährige gelernte Schreiner und Vater, der sich für die Gemeinschaft vielfältig engagiert, bestens, dort lagere die Vereinsgemeinschaft ihre Utensilien sowie die Beschallungsanlage und die Fastnachtsdekoration für das Haus des Gastes und die Fritteuse für Feste. Dass das Rathaus verkauft werden soll, findet Mogel richtig. An dem Gebäude sei lange nichts mehr gemacht worden, Achdorf erhalte mit dem Feuerwehr- und Vereinshaus einen guten Ersatz.

Um das Feuerwehr- und Vereinshaus ging es anschließend in der Sitzung. Nachdem der Blumberger Gemeinderat am 27. September mangels nötiger Zuschüsse eine abgespeckte Variante beschlossen hatte, informierte nun Ortsvorsteher Mess die Talbevölkerung. Die Zuschussanträge für das Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR) und den Ausgleichsstock wurden abgelehnt, so Mess. Jetzt werde nochmals versucht, für den Bereich Feuerwehr Zuschüsse aus dem Ausgleichsstock zu erhalten, da die Zuschusszusage aus dem Feuerwehrprogramm vorliege. Da circa 500 000 Euro Zuschüsse fehlten, habe man den rechten Flügel des Feuerwehrhauses – es sind rund 57 Quadratmeter – gestrichen, um die Kosten für die Stadt in Grenzen zu halten.