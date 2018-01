Blumberg-Nordhalden. Die Randenwölfe Nordhalden nehmen an den Umzügen der Narrenzunft Kamelia in Tengen teil. Abfahrt ist am Freitag, 19. Januar, um 17.30 Uhr in Nordhalden und am Sonntag, 21. Januar, um 11.30 Uhr in Nordhalden. Abfahrt mit dem Bus zum Umzug der Gwaag Zunft in Schwerzen am 4. Februar ist um 11.25 Uhr in Neuhaus, 11.30 Uhr in Nordhalden und 11.35 Uhr in Kommingen. Der erste Programmabend in der Dorferlebnisscheune ist am Samstag, 3. Februar, um 20 Uhr, der zweite Programmabend ist am Samstag, 10. Februar, um 20 Uhr. Die Generalprobe für den Programmabend ist am Samstag, 3. Februar, um 13.30 Uhr. Am Schmutzigen Donnerstag ist um 6.40 Uhr das Wecken mit Zollamtstürmung. Ab 11.30 Uhr wird der Narrenbaum geschmückt und anschließend unter den Klängen der Komminger Musik aufgestellt. Ab 13 Uhr gibt es in der Dorferlebnisscheune Nudelsuppe, anschließend ist der Kinder- und Seniorennachmittag. Der Hemdglonkerumzug von Kommingen und Nordhalden startet um 19.11 Uhr beim "Scharfen Eck" in Kommingen. Abfahrt zum Umzug in Blumberg ist am Sonntag, 11. Februar, um 12 Uhr in Nordhalden. Das Narrenrennen durchs Dorf am Rosenmontag beginnt um 12 Uhr bei Linda und Karl Fleischer in Neuhaus, bereits um 9 Uhr ist das Kinderrennen.