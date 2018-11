Blumberg Randenwölfe bereiten sich auf Fasnet vor

Blumberg-Nordhalden (gs) Das machten Anja Fluk und Jörg Wiesendorf bei der traditionellen Eröffnungssitzung am Freitagabend in der Dorferlebnisscheune Nordhalden klar. Felix Fischer und Benedikt Zeller sollten als neue Wölfe aufgenommen werden. Doch wegen der Musikprobe konnten sie nicht anwesend sein. Los geht es am 6. Januar mit dem Narrenbaumschmücken. Die Narrenzeitung soll diesmal früher verteilt werden. Die beiden Programmabende sind am 23. Februar und 3. März. Da die Frauen nicht mehr auftreten, werden neue Beiträge gesucht. Beim erstmals stattfindenden Randenumzug in Watterdingen sind die Randenwölfe als einzige Blumberger Zunft vertreten.