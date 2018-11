Blumberg. Der Puppenpalast für Groß und Klein mit Kasperle und seinen Freunden gastiert am Dienstag, 13. November, im Saal unter der Kirche in Blumberg. Die Vorstellung beginnt um 16 Uhr. Karten gibt es ab 15.30 Uhr an der Tageskasse. In diesem Jahr erleben der Kasper und seine Freunde wieder neue spannende Abenteuer im Märchenwald. Das Märchen wird in fünf Akten aufgeführt und ist geeignet für Kinder ab zwei Jahren, Spieldauer etwa 55 Minuten.