23 Teilnehmer kamen mit ihren Hunden zur Herbstprüfung des Schäferhundevereins. Zahlreiche Zuschauer staunten, als die Jugendliche Selina Fricker von der Ortsgruppe Blumberg ihre Schäferhündin "Roxy vom Hause Werner" in IPO1 vorführte. Es war ihre erste Prüfung in dieser Sparte. Und sie wurde Dritte hinter Ernst Trapp mit "Zabo vom Blauen Stein" und dem Sieger Thomas Spitznagel mit "Carlos vom dunklen Seeteufel" in IPO3. Foto: Verein