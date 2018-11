Blumberg Projekt weist in die Zukunft

Blumberg (blu). Auf dem früheren Schlenk-Areal zwischen der Hauptstraße und der Handwerkerstraße entsteht ein Gebäude für Tagespflege, betreutes Seniorenwohnen und 23 altersgerechte Wohnungen für Menschen ab 60 Jahren, von denen 16 schon vergeben sind. Bauträger ist die Rebholz Immobiliengruppe mit Sitz in Bad Dürrheim, Mieter für die Tagespflege und die Seniorenwohngruppe ist der Kreisverband der Awo.

Entsprechend stark vertreten war die Awo mit dem Kreisverbandsvorsitzenden Heinz Herzog aus Donaueschingen, Kreisgeschäftsführer Gerald Weiß, der Ortsvorsitzenden Brigitte Hellwing und der zweiten Vorsitzenden, Stadträtin Ursula Pfeiffer. Zimmermeister Michael Reinbold aus Niedereschach sprach den Richtspruch.

Architekt Michael Rebholz dankte Johann Steuer von der gleichnamigen Hochbaufirma in Kommingen und seinem Team. Nach Anfangsschwierigkeiten wegen des Grundwassers sei das Projekt dann relativ gut gelaufen. Als nächstes stünden der Innenputz und die Fußbodenheizung an. Verschoben hat sich durch die Anfangsprobleme der beim Spatenstich im Oktober 2017 erhoffte Einzug noch in diesem Herbst. Die Awo soll nun als Hauptmieterin als erstes Ende März 2019 einziehen. Rebholz betonte: "In der ganzen Haustechnik haben wir Blumberger Unternehmen." Ziel sei es, die örtlichen Unternehmen zu halten, "da sind wir Qualität gewohnt".