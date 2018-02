Blumberg. Am Mittwoch ist gegen 14 Uhr in einem Bachlauf in Epfenhofen rot gefärbtes Bachwasser festgestellt worden. Durch Überprüfungen der Polizei sowie Vertreter des Landratsamtes des Schwarzwald-Baar-Kreises und der Stadt Blumberg, konnte das verfärbte Wasser bis in das Stadtgebiet von Blumberg zurückverfolgt werden. Die Ursache der Verfärbung soll durch chemische Analysen festgestellt werden. Hierzu wurden Wasserproben entnommen, die derzeit untersucht werden.