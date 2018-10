Blumberg Plattform für Vorreiter der Branche

Über den Tellerrand schauen und neue Technologien entdecken

"Dahinter steckt der Gedanke, über den Tellerrand zu schauen, neue Technologien kennenzulernen und zu erfahren, was man wissen muss, um morgen noch am Markt teilnehmen zu können", sagt Yvonne Glienke, Geschäftsführerin von MedicalMountains und TechnologyMountains. Diesem Gedanken haben sich vor allem Unternehmen aus Baden-Württemberg, aber auch Firmen aus dem europäischen Ausland, den USA und Asien angeschlossen.

Zählte die Premiere im Jahr 2008 rund 80 Anmeldungen, so ist inzwischen die gesamte Stadthalle mit über 320 Teilnehmern und rund 50 Ausstellern ausgebucht, wenn das Innovation Forum in Tuttlingen, dem Weltzentrum der Medizintechnik, stattfindet. Für den wachsenden Zuspruch sieht Marcel Trogisch, stellvertretender Geschäftsstellenleiter Energie und Umwelt bei der IHK, eine Erklärung darin, dass sich immer mehr Unternehmen von den großen Messen wie etwa der Medica in Düsseldorf wegbewegen und für eine zwar kleinere, dafür aber fokussierte Veranstaltung interessieren. So wie in Tuttlingen.

Spannende Themen bergen ein innovatives Potenzial

Dass an dem Forum sowohl Unternehmen als auch Forschungseinrichtungen teilnehmen, sei eine extrem spannende Verbindung, die ein hohes innovatives Potenzial berge, betont Martin Leonhard. "Durch den direkten Austausch ergeben sich immer wieder interessante Kontakte und kreative Ideen."

Wer geeignete Partner für Forschung, Entwicklung oder Produktrealisierung suche, besuche das Innovation Forum in Tuttlingen, so der Hinweis Leonhards.

Im Anschluss an die Keynotes erwartet die Besucher ein Podiumsgespräch mit Professor Reinhold Ewald, Professor Hanns-Christian Gunga, IHK-Hauptgeschäftsführer Thomas Albiez und Aesculap-Vorstandsmitglied Katrin Sternberg.

Am Nachmittag folgen rund 30 weitere spannende Vorträge, zahlreiche Expertengespräche, Zugang zu Know-how innovativer Institute und Forschungseinrichtungen sowie entscheidende Kontakte und neue Partner für Entwicklung, Produktion und Marketing.