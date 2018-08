Blumberg Pionierprojekt für Verbandskläranlage

Bei der Neuerteilung der wasserrechtlichen Erlaubnis für die Verbandskläranlage wurden seitens des Landratsamts weitergehende Anforderungen an deren Reinigungsleistungen gestellt. Hintergrund ist, dass das geklärte Abwasser in die Donau eingeleitet wird. Diese wird auf Grund ihrer geologischen Struktur, der teils unterhalb der Kläranlage liegenden Versinkungsstellen, als "schwaches" Gewässer eingestuft. Deshalb wurde vor allem der Grenzwert für die Konzentration von Phosphat im Abfluss der Kläranlage herabgesetzt, so dass die Ausstattung mit einem Sandfilter notwendig wird.