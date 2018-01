Blumberg-Zollhaus/Randen. Die Pfetzerzunft 1950 durfte in der evangelischen Kindertagesstätte Blumberg ihr Häs vorstellen. Dazu hatte Zunftmeister Oliver Blank noch einen Zunftrat und ein Pfetzer Wieble dabei. Mit großem Eifer wurde von den Kindern die einzelnen Masken unter die Lupe genommen, selbst aufgesetzt und ausprobiert. Nach einem kräftigen "Pfetzer Narro" geizten die Narren natürlich auch nicht mit Süßigkeiten. Als nächster Termin steht am Samstag, 20. Januar, die Aufstellung für eine Teilnahme am Umzug der Wutach-Hexen ab 15.45 ins Haus, Umzugsbeginn: 16.16 Uhr.