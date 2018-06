Blumberg Pfarrer Brandl weiht das Schlattkreuz

Blumberg-Fützen. Eine Bläsergruppe des Musikvereins unter der Leitung von Carolin Gleichauf, sowie Renate Güntner mit einer Schola-Sängerschar begleitete die Feier mit geistlichen Liedern und Musikeinlagen.

Für den Pfarrgemeinderat sprach Ursula Arlt verbindliche Dankesworte an Familie Ewald Gut, die das Kreuz von Klaus Gut schon bald nach der Zerstörung durch einen Tornado wieder errichten ließ. Ihr Dank ging auch an Klaus Gut, der aus familiären Gründen der Feier nicht beiwohnen konnte. Ortsvorsteher Georg Schloms überreichte seinem Amtsvorgänger Ewald Gut und dessen Schwester Ilse Werner jeweils ein Bild in Großformat mit dem alten Kreuz, wie dieses zerstört in einem Getreideacker liegt.

Zu dieser eher seltenen Gedenkstunde unter freiem Himmel waren zahlreiche Bürger, darunter auch der langjährige Parteifreund von Ewald Gut, Altstadtrat Stefan Scherer, nach Fützen gekommen. Die anwesende Ministrantin Lisa Gut ist die Ur-Ur-Enkelin des einstigen Kreuz-Stifters, Franz Xaver Rothmund. Der Kreis schließt sich.