Die in den 18 Klassen der Blumberger Realschule gewählten Elternvertreter haben in ihrer konstituierenden Sitzung den Elternbeirat für die Schule gewählt. Petra Wölfle wurde wieder einstimmig zur Vorsitzenden gewählt. Die Delegierten haben ebenfalls einstimmig Susanne Weh zur Stellvertreterin, Beate Buhl zur Schriftführerin und Yayla Hulya zum Mitglied der Schulkonferenz gewählt und damit alle, so auch Petra Wölfle, in ihren Ämtern bestätigt. Das Gremium vertritt im Schuljahr die Eltern der 470 Realschülerinnen und Schüler. Vor den Wahlen gab es noch eine Aussprache mit Schulleiter Egon Bäurer und Konrektor Thomas Schultis. Unser Im Bild (von links): Hulya Yayla, Beate Buhl, Susanne Weh, die Vorsitzende Petra Wölfle und Schulleiter Egon Bäurer. Foto: Baltzer