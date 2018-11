Blumberg Petra Wölfle bestätigt

Bei der ersten Gesamtelternbeiratssitzung der Blumberger Schulen im Schuljahr 2018/2019 wurde Petra Wölfle als Gesamtelternbeiratsvorsitzende für ein weiteres Jahr in ihrem Amt bestätigt. Das teilte der Geschäftsführende Schulleiter Timo Link gestern mit. Andreas Lubnow wurde als Stellvertreter gewählt.

Der Gesamtelternbeirat vertritt die Interessen der Eltern aller öffentlichen Schulen, deren Träger die Stadt Blumberg ist. Mitglieder sind die Vorsitzenden und stellvertretenden Vorsitzenden der Elternbeiräte dieser Schulen. Petra Wölfle ist das dritte Schuljahr Elternbeiratsvorsitzende der Realschule.

Der Gesamtelternbeirat berät bei Fragen, die alle Eltern an den vertretenen Schulen berührt, klärt Eltern zur Entwicklung des örtlichen Schulwesens auf, unterstützt Anregungen und Wünsche einzelner Elternvertreter, soweit sie von allgemeiner Bedeutung sind, richtet Vorschläge, Anregungen und Empfehlungen an den Schulträger oder die Schulaufsichtsbehörden, so heißt es in der Mitteilung des Geschäftsführenden Schulleiters Timo Link.