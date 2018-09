Blumberg Panoramabad laufen Gäste weg

Wenn das Team im Blumberger Panoramabad am Sonntag, 9. September, die Badegäste zum Abschluss zu Kaffee und Kuchen einlädt, steht eines schon jetzt fest: Trotz des guten Sommers mit wochenlangen Sonnenperioden werden weniger Besucher gezählt werden, als voriges Jahr.

Warum sind die Besucherzahlen im Panoramabad in dieser Saison zurück gegangen, fragen sich das Freibadteam aber auch die vielen Stammschwimmer. An ihnen und an den Witterungsverhältnissen kann es an diesem beinahe Jahrhundertsommer nicht gelegen haben. Waren es voriges Jahr am Saisonende 33.000 Badegäste, die es sich im Panoramabad gut gehen ließen, sind es bisher eine Woche vor der Saisonende noch nicht einmal 30.000 Besucher. An einigen Tagen wurden bei bestem Badewetter weit unter 100 Badegäste gezählt. Eine vierstellige Badbesucherzahl, wie früher in guten Sommern üblich, wurde zu keiner Zeit erreicht.

Frühschwimmerangebot gut genutzt