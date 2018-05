Blumberg Panoramabad eröffnet bei bedecktem Himmel

Nichtsdestotrotz zogen dann nach dem offiziellen Teil die ersten Schwimmer ihre Bahnen, begleitet von zwei Discjockeys, und nach dem Schwimmen durfte man sich dann auch noch ein Gläschen Sekt gönnen. Überhaupt lässt sich die Stadtverwaltung einiges einfallen, aus dem Panoramabad nicht nur ein entspanntes Schwimmerlebnis zu bieten, vielmehr werden auch in dieser Saison wieder zahlreiche Aktionen und Veranstaltungen stattfinden, um auch abseits des Schwimmbeckens Spaß zu bieten. Als das Bad vor drei Jahren für 4,8 Millionen Euro grundsaniert wurde, und somit 200 Tausend Euro unter dem veranschlagten Budget, wird nun in diesem Jahr wieder Geld in die Hand genommen. Geplant ist, das kleine Kinderschwimmbecken beim Eingang in Stand zu setzen, um auch dort die Verweilqualität zu verbessern. Über 300.000 Euro müssen hier investiert werde. Zunächst dachte man nach der Sanierung des Bades, dass das Kinderbecken noch einige Jahre durchhält, doch nun holt die Verantwortlichen die Realität ein, und man sieht sich fast schon gezwungen, hier zu handeln.

Rührselig zeigten sich die Verantwortlichen und Mitarbeiter der Stadt auch wieder am Samstag zur Eröffnung. Ein Glücksrad war aufgebaut, und was könnte es da besseres zu gewinnen geben, denn Käppis, Liegematten, Sonnenbrillen oder Freieintritte, natürlich alles gespickt mit dem Stadt Blumberglogo.

Es ist in heutigen Zeiten nicht mehr selbstverständlich, dass Kommunen Schwimmbäder unterhalten, sind dies doch permanente Zuschussbetriebe. Doch die Stadt Blumberg steht zu ihrem Bad, machte Bürgermeister Markus Keller deutlich, und bietet den Bürgern somit eine Freizeitoase, die seit ihrer Grundrenovierung vor drei Jahren auch optisch glänzt. Nicht umsonst darf sich die Stadt Blumberg seit April "Familienfreundliche Kommune Plus" nennen. Sie wurde von der "Arbeitsgemeinschaft Netzwerk Familie Baden-Württemberg" ausgezeichnet. Blumbergs größte Freizeiteinrichtung liegt den Verantwortlichen so sehr am Herzen, dass die Stadt jeden Eintritt mit rund zehn Euro subventioniert.