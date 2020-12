Blumberg Ortsvorsteher hat eigene Sichtweise

Als die Querdenker am 29. August zu einer Demonstration nach Berlin aufriefen, fuhr auch Gerhard Fricker hin. Er wollte wissen, was vor Ort passiert, und was die Medien dann darüber berichten. Sein Eindruck: Die meisten Medien hätten sich fast nur auf die Rechtsradikalen konzentriert, aber über die große Anzahl friedlicher Demonstranten, über ihre Anliegen und ihre Kritik an der Corona-Politik sei kaum berichtet worden. Die Gefahr durch das Coronavirus sieht er persönlich ähnlich hoch wie die Gefahr durch das Grippe-Virus. Den Vorhalt, dass Betroffene nach einer Corona-Infektion zum Teil selbst Monate danach noch gravierende Beschwerden wie Atem- oder Sehstörungen hätten, was er in Riedböhringen, wo im April sogar eine Ausgangssperre verhängt wurde, hautnah erleben konnte, lässt er so nicht gelten. Mediziner würden sagen, wenn man eine richtige Grippe gehabt habe, brauche man auch ein Viertel- oder ein halbes Jahr, bis man wieder richtig fit sei. Die Zahl der Lungenentzündungen in Deutschland, so Fricker, sei gleich wie in anderen Jahren, "nur werden heute fast alle Fälle auf Corona als Ursache zurückgeführt und kaum auf die Grippe".

Dass sich in Blumberg in den vergangenen drei Monaten die bestätigten Corona-Fälle vervierfacht haben, führt Fricker darauf zurück, dass die Testkapazität von Frühjahr bis jetzt verfünfzehnfacht worden sei.