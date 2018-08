Blumberg Organisatoren sagen Angebote des Ferienprogramms ab

Schon das erste Angebot, Bogenschießen mit Grillen, musste mangels Beteiligung abgesagt werden, so auch die Veranstaltungen beim Schin kenhersteller Schwarzwaldhof.

Veranstaltungen im Panoramabad und an den Bahnbetrieben gehörten zu den Rennern des diesjährigen Programms. Dazu kommt sicherlich noch der Walderlebnistag mit dem Förster am 5. September. Die Organisatorin des Sommerferienprogramms, die stellvertretende Hauptamtsleiterin Daniela Götz, sieht für nächstes Jahr Handlungsbedarf. "Leider haben sich die Vereine in diesem Jahr mit den Veranstaltungsangeboten zurückgehalten", sagte Daniela Götz. Bei der kommenden Vereinsbesprechung werde das Thema auf die Tagesordnung kommen, ergänzte sie. Daniela Götz bedauerte es aber, dass die angebotenen Highland Games und die Kinderolympiade trotz des schönen Wetters auf wenig Gegenliebe stießen.

13 Veranstaltungen auf den Schabelhöfen anzusetzen, habe sich nicht als günstig erwiesen. Ziel sei es nun, die Vereine mehr zu motivieren.