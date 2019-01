Blumberg Nordlichter halten Einzug in Randen

Blumberg-Randen. Bestens aufgelegt präsentierten sich die Randener Musikusse im neuen Outfit. Mit einem Wikingerkostüm werden die Guggenmusiker künftig ihre Auftritte gestalten, war vom Vorsitzenden des Gaszugs Randen, Ralf Tesch, zu hören. Bei ihrem Auftritt in der Partynacht in der Blumberger Stadthalle hinterließen die Musikerinnen und Musiker des Gaszugs als Nordlichter einen prima Eindruck. Sie wurden von den vielen Gästen, darunter auch die Abordnungen aus 18 Blumberger Narrenvereinen und Zünften und zahlreichen Guggenmusiken aus der näheren und weiteren Umgebung, gebührend gefeiert.

An der großen Party-Nacht mit viel Guggenmusik und der Tanzformation Movimento aus Hüfingen, die mit tollen Tänzen die Stimmung in der Stadthalle anheizten, konnten sich die nunmehr Randener Nordlichter über ihr neues Wikingerkostüm, viele Besucher und aktive Narren freuen. Für Stimmung sorgte in dieser Party-Nacht auch DJ Mike aus den Bergen. Und die Stimmung hielt bis in die frühen Morgenstunden an.

Der folgende Tag stand ganz im Zeichen des großen Nachtumzugs mit rund 30 teilnehmenden Gruppen, darunter auch 18 Zünfte, Hexengruppen und Narrenvereine der Raumschaft Blumberg. Pünktlich um 18.30 Uhr zogen die Gruppen, nachdem sich die Närrinnen und Narren bei eisigen Temperaturen auf dem Marktplatz und am Rathaus zwei warmgelaufen und in Stimmung gebracht hatten, durch Blumbergs Straßen Richtung Stadthalle, wo die Party dann nochmals richtig los ging. Ein kleines Feuerwerk gab den Start für den Umzug frei.