Blumberg Nikolaus freut sich über kreative Ideen junger Backtalente

Die kleinen Gäste konnten sich in der Bastelecke des Riedöschinger Kindergartens St. Josef sowie beim Verzieren von Lebkuchenherzen am Stand der Frobenius-Thomsin-Grundschule kreativ verwirklichen. Am Nachmittag freuten sie sich über den Besuch des Nikolauses, der nicht ohne einen Sack voller leckerer Kleinigkeiten gekommen. Er belohnte zudem alle Kinder, die sich am Backwettbewerb mit toll verzierten Plätzchen beteiligt hatten, mit einem Preis.